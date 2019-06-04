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Серж Саргсян может быть приглашен на заседание комиссии по расследованию событий апрельских боевых действий 2016 года

Сегодня в 19:35 ~ 1 минута на чтение 257
Серж Саргсян может быть приглашен на заседание комиссии по расследованию событий апрельских боевых действий 2016 года

Экс-президент Армении Серж Саргсян может быть приглашен на заседание комиссии по расследованию событий апрельских боевых действий 2016 года.

Об этом в парламенте в беседе с журналистами сообщил депутат от фракции «Мой шаг», член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Тигран Карапетян.

20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что уже настало время для парламентского расследования причин апрельской войны 2016 года.

«Никаких ограничений в приглашении кого-либо нет, независимо от того, это бывший или нынешний (представитель власти - ред.). Будет расследован весь процесс, и никаких ограничений нет. Если возникнет необходимость пригласить Саргсяна, то пригласим», - сказал Карапетян.

Он отметил, что поскольку комиссия имеет статус следственного органа, то приглашенные на заседание не имеют возможности отказаться.

Следует напомнить, что в ходе апрельских боевых действии армянская армия была разбита и вынуждена покинуть ряд стратегических позиций.

А.А.

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