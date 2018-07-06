Сергей Марков: Не надо преувеличивать «борьбу» между Россией и Западом за Армению

«Запад уже на протяжении долгих лет ведет борьбу за бывшие советские государства, пытаясь оторвать от России ее союзников – Казахстан, Беларусь и Армению.

Но «борьбу» за Армению не надо преувеличивать, она есть, но в то же время геополитическое положение Армении нельзя назвать прямо сверхвыгодным, и эта маленькая страна не сравнима в своей роли или влиянии с Казахстаном или Беларусью. Определенная борьба есть, но она не чрезмерная».

Такое мнение высказал в интервью 1news.az директор Института политических исследований, доверенное лицо президента Российской Федерации Сергей Марков, комментируя уход новых властей Армении под западное влияние.

Как отметил политолог, в этих условиях руководство и народ Армении пытаются найти «серединную линию», стараются быть рядом и с Россией, и с Западом.

«Это достаточно обычная стратегия маленьких стран, которые привыкли сражаться за свое место в истории и для этого готовы подлаживаться под большие государства и народы. А в Армении, как правило, принято дружить и с теми, и с другими», - сказал С.Марков.

Более тесная интеграция новых властей Армении в евроструктуры, которые откровенно конкурируют с Россией в геополитической реальности, может заставить Москву пересмотреть свои отношения с Ереваном, отметил он.

Отметим, что на этой неделе Европейский парламент одобрил Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, объявив тем самым о начале нового этапа отношений.

Сближение Армении с Европейским Союзом и в целом с Западом давно уже не является новостью и чем-то удивительным. Кроме того, это сближение в экономическом и политическом пространстве уже продвинулось достаточно далеко, как и военное сотрудничество Армении с НАТО, которое для Еревана считается приоритетом. Таким образом, Армения находит новые центры силы в лице Брюсселя для защиты своих экономических и политических интересов, а также для перенастройки своей политической и экономической систем.

ЕС уже обещал Армении большие деньги.

Так, в ближайшие четыре года Евросоюз планирует инвестировать в Армению 160 млн евро, сказала накануне глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

«Мы готовы поддержать множество различных направлений деятельности в Армении. К примеру, малые и средние предприятия, чтобы помочь улучшить бизнес-среду или инвестировать в энергоэффективность. И этот список можно продолжать. Наши первые контакты с новым правительством были очень продуктивными. Атмосфера на нашей первой встрече не могла быть более позитивной, дружелюбной и конструктивной», – сказала Могерини во время пленарного заседания Европейского парламента в Брюсселе.

А сближение Армении с НАТО и выстраивание более крепких отношений со странами Альянса, причем с откровенными геополитическими и военными противниками России, приведут к очередному спаду в отношениях между Москвой и Ереваном.

Все это свидетельствует о том, что выбранный новым руководством Армении курс на интеграцию с ЕС и НАТО ставит под угрозу сложившийся формат отношений с Россией.

Себа Агаева