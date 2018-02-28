Сергей Литовченко: «Кяпяз» исправит свое положение в чемпионате»

Украинский голкипер «Кяпяза» Сергей Литовченко дал интервью 1news.az, в котором рассказал о причинах поражения команды в трех матчах, своей игре, а также выразил восхищение уровнем игры агдамского «Карабаха».

- «Кяпяз» снова не смог набрать первые очки. Чего не хватило команде?

- Сложно сказать, чего не хватило. Играли мы неплохо, оборонялись компактно. Старались набрать первые очки. Ребята бились на поле. Делали все, что могли. Но в концовке не доиграли один эпизод, и пропустили гол. Видимо, не хватило концентрации. Обидно пропускать на 86-ой минуте. Потратили столько сил, но пропустили за пять минут до конца.

В остальном, думаю, что выглядели мы достойно. Надо признать, что «Карабах» - это команда, которая уровнем повыше. Но на фоне такого соперника мы выглядели неплохо, и смогли дать им бой.

- «Кяпяз» проиграл все три матча со счетом 0:1. Причем в двух играх пропускали в самой концовке. Есть ли объяснение этому?

- Надо разобрать эпизоды с пропущенными голами. Видно некоторые футболисты не дорабатывают до конца моменты. Из-за этого возникают такие ситуации, и мы пропускаем. Но надо отметить, что впереди нам не хватает забитого гола. Мы не можем забить в трех матчах уже. Если бы забили, было бы полегче все-таки. Нам тяжело пока в созидании. А в обороне же, видите, один момент и гол, который решает исход матча.

- Как сказываются на команде поражения, учитывая, что положение «Кяпяза» достаточно шаткое после первой половины чемпионата?

- Конечно, психологически это непросто, когда команда не может взять очки. У нас много новых футболистов, и мы только начинаем сыгрываться. Думаю, мы еще покажем свою силу, и будем достойно выглядеть в чемпионате. «Кяпяз» исправит свое положение в чемпионате.

- Какое впечатление осталось от «Карабаха» лично у вас? Сильно ли отличается эта команда от предыдущих соперников?

- «Карабах» - очень хорошая команда. Я впервые играл против них. Вспоминаю игры против «Шахтера» в Украине. Стиль у них очень похожий. «Карабах» много контролирует мяч. Команда очень понравилась. Очень сбалансированная команда, которая играет в быстрый футбол. Приятно, что уровень клубов в Азербайджане такой высокий.

Теймур Максутов