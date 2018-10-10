Сергей Лебедев: «Встреча глав Азербайджана и Армении снизила напряженность в Нагорном Карабахе»

Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что очная встреча глав Азербайджана и Армении на прошедшем саммите Содружества в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Интерфакс-Беларусь.

«Я сам был свидетелем, как многократно эти главы делегаций (на прошедшем саммите - ИФ) – Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Результаты налицо – сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта», - сказал С.Лебедев журналистам в среду в Минске.

По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности.

«Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования этого конфликта», - подчеркнул С.Лебедев.

С.А., Э.Т.