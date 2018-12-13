Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха - ОБНОВЛЕНО

Договоренности, достигнутые в ходе встречи в Москве между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном являются полезными, цитирует Report главу МИД России.

«Что касается гуманитарных мер по итогам встречи, которая состоялась в понедельник в Москве, они тоже четко изложены в совместном заявлении, которое было опубликовано по ее итогам. Они заключаются в необходимости и согласии сторон приложить дополнительные усилия для стабилизации ситуации, особенно, на период сельскохозяйственных работ; в договоренности содействовать визитам родственников для посещения своих родных и близких, которые содержатся в местах заключения, и в одобрении контактов между людьми, включая особенно между представителями СМИ», - сказал С.Лавров.

Говоря об обсуждении предложений 2016 года по урегулированию конфликта в рамках данных переговоров С.Лавров отметил, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в одном из своих интервью по итогам встречи подтвердил, что данные предложения обсуждались.

«Что касается существа этих предложений, то они идут в русле тех подходов, которые закреплены в многочисленных заявлениях глав стран-сопредседателей России, Франции, США. Они предполагают поиск договоренностей между самими сторонами на основе принципов территориальной целостности, самоопределения народов, невмешательства и не применения силы», - сказал российский министр.

Он порекомендовал ознакомиться с серией заявлений глав государств и последними заявлениями, которые были приняты в ОБСЕ в декабре этого года на заседании Совета министров иностранных дел. «Там изложены все базовые направления работы. Детали, конечно, являются конфиденциальными», - добавил российский дипломат.

1news.az

13:24

«И Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы последние договоренности по Карабаху не остались на бумаге».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась в Москве 15 апреля. Глава внешнеполитического ведомства РФ также принял в ней участие.

В развитие договоренностей, достигнутых Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на саммите в Вене 29 марта с.г., участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам урегулирования.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Была отмечена заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности, во время сельскохозяйственных работ. Они также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ.

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А.С., Э.Т.