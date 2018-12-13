Сергей Лавров: «Москва за обмен пленными по принципу «всех на всех», в том числе и по Карабаху»

Москва выступает за обмен пленными по принципу «всех на всех» в разрешении конфликтных ситуаций, в том числе и в Нагорном Карабахе.

Об этом во вторник сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает «Спутник».

Он отметил, что Россия всегда и во всех ситуациях выступает за исчерпывающее гуманитарное решение подобных ситуаций: обмен останками, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

«Это будет способствовать установлению атмосферы доверия в зонах конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Нагорном Карабахе, будь то на юго-востоке Украины», - считает российский министр.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.