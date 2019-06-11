Сергей Копыркин: «Россия и Армения сохранили преемственность в отношениях»

В армяно-российских отношениях за минувший год, прошедший после известных политических событий в Армении, которые новые власти республики называют «бархатной революцией», сохранялась преемственность.

Они стабильно развиваются и носят характер стратегического союзничества. Об этом сегодня, 11 июня, на пресс-конференции в Ереване заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщают армянские СМИ.

Ереван и Москва на регулярной основе осуществляют контакты на высшем политическом уровне. Последний раз лидеры двух стран встречались в Санкт-Петербурге на полях международного экономического форума, напомнил российский дипломат.

Сергей Копыркин подтвердил, что 1 октября ожидается визит в Ереван президента России Владимира Путина, который примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Россия остается ключевым экономическим партнером Армении. В 2018 году товарооборот вырос на 11%, достигнув двух миллиардов долларов. На конец декабря объем российских инвестиций составил два миллиарда в американской валюте, объем прямых инвестиций в реальный сектор составил $ 125 млн. Российские компании действуют в ведущих отраслях экономики Армении, привел посол основные торгово-экономические показатели двусторонних отношений.

По словам Копыркина, многие из российских компаний входят в список крупнейших налогоплательщиков южно-кавказской республики. Также Россия на протяжении всего периода статистических наблюдений занимает первое место по объему поступающих в Армению частных трансфертов. По итогам 2018 года приток трансфертов составил немногим более $1 млрд.

А.А.