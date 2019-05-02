Сенсация и триллер в полуфиналах Кубка Азербайджана по футболу – ФОТО - ВИДЕО

Стали известны финалисты Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, вчера прошли ответные полуфинальные матчи.

«Карабах» после минимального поражения в гостях, в домашних стенах принимал «Габалу». Агдамцы считались явными фаворитами пары. В чемпионате они обыграли «Габалу» во всех четырех матчах. Но Кубок – это совсем другой турнир. И все может решить даже гостевой гол. Собственно это и случилась в обеих ответных встречах.

«Карабах» контролировал ход матча и забил два гола в ворота «Габалы». Отличились Мичел и Дани Кинтана. Но на 82-ой минуте Давид Волков забил спасительный для «Габалы» мяч. «Габала» проиграла 1:2, но за счет забитого в гостях мяча второй год подряд сыграет в финале Кубка страны.

Во второй полуфинальной встрече и вовсе получился настоящий триллер. «Зиря» дома принимала «Сумгайыт». Первая игра в Сумгайыте завершилась в нулевую ничью, и на ответный матч команды выходили с чистого листа.

Казалось, что судьба противостояния была решена уже в первом тайме. «Сумгайыт» смог трижды поразить ворота «Зиря». Хет-трик оформил Пейман Бабаи. Но во втором тайме «Зиря» смогла отквитать все три мяча. Пардис Азад, Хулио Родригес и Шафик Тигруджа забили по голу. Забить четвертый гол у «Зиря» просто не хватило времени. В финал, впервые в своей истории, проходит «Сумгайыт».

Таким образов 19 мая в Нахчыване «Габала» и «Сумгайыт» определят победителя Кубка Азербайджана. Этот матч будет не только за трофей, но и за путевку в Лигу Европы. Ни «Габала», ни «Сумгайыт» не смогли обеспечить себе выход в еврокубки через чемпионат. И победа в Кубке – единственный шанс стартовать летом в Лиге Европы.

Теймур Максутов