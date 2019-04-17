«Sənə qurban olum, Риччи!» Эмоциональное воссоединение хозяйки с украденной собакой в Баку – ВИДЕО

На днях в социальных сетях распространилось душераздирающее видео, на котором женщина, заливаясь слезами, умоляет воров вернуть ее собаку.

«Она была украдена в Ахмедлы, по адресу: Гачаг Наби, 12, через заднее окно машины. Умоляю того, кто ее украл, верни мою собаку, потому что я не смогу без нее жить! Я заплачу тебе тысячу манатов, все равно ты ее или продашь, или убьешь… Эта собака живет со мной уже 4 года, я ею дышу. Я не спала, провела эту ночь на улице, в том месте, где она была украдена. Я хочу убить себя, потому что не смогу жить без этой собаки! Умоляю тебя, верни ее! Я уже подала заявление в полицию и ее ищут», - восклицала женщина, показывая фотографии пропавшего питомца.

Данное видео было невозможно смотреть без эмоций и пробирающих кожу мурашек. Это был крик о помощи женщины, у которой забрали часть ее души, и которая прилагала все свои силы для того, чтобы найти украденного питомца, ведь живя с нами длительное время, они становятся практически членами семьи. Множество людей, просмотревших ее слезное обращение к ворам, сопереживали женщине и молились, чтобы собачка нашлась.

К огромному счастью, в скором времени в сети распространилось еще одно видео – на этот раз хозяйка обнимала своего нашедшегося питомца со словами: «Sənə qurban olum, Риччи, кто тебя украл? Где ты все это время был? Что ел, что пил?» Рядом стоящий человек ответил, что собака была найдена во дворе школы №95. Вероятно, вор, увидев, какое широкое распространение получил этот случай, испугавшись полиции, решил отпустить собаку.

Представляем вашему вниманию данное эмоциональное видео воссоединения хозяйки со своим лучшим другом.

Лейла Мамедова