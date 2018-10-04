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Сенат США признал голодомор в Украине геноцидом

Сегодня в 21:53 ~ 1 минута на чтение 268
Сенат США признал голодомор в Украине геноцидом

Американский сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым актом конгресса США, признающим голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.

Об этом сообщается в фейсбуке украинского посольства в США.

«Так, в частности, в постановляющую часть документа включено признание сенатом выводов правительственной комиссии США по голоду в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев», — говорится в тексте сообщения.

Дипломаты отметили, что проект аналогичной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Gazeta.ru

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