Семья Фуада Аббасова: «Мы испытываем сейчас очень большое моральное давление»

Семья задержанного в Москве правоохранительными органами России азербайджанского журналиста Фуада Аббасова обратилась к общественности посредством социальной сети Facebook.
«Наша семья испытывает сейчас очень большое моральное давление, и мы ищем пути решения данной проблемы.
Обсудив с близкими, решили нанять адвоката для укрепления нашей позиции и справедливого решения.
Наш новый адвокат сегодня, изучив дело, принял решение подать апелляционную жалобу на решение суда о выдворении из Российской Федерации Фуада Аббасова, так как мы не согласны с данным решением.
Интересы Фуада Аббасова будет представлять председатель Коллегии, кандидат юридических наук, член Международного союза адвокатов Шарифов Тейюб Эльдарович. Жалобу подали», - говорится в обращении семьи.
Напомним, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортировать Ф.Аббасова из страны.
Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Процесс завершился 17 мая.
18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста.
Ожидается, что Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан 28 мая.
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Эльшан Рустамов, Э.Т.