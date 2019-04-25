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Сэм Смит объяснил, почему не смог прилететь в Баку на Формулу 1 – ФОТО

Сегодня в 13:08 ~ 2 минуты на чтение 3655
Сэм Смит объяснил, почему не смог прилететь в Баку на Формулу 1 – ФОТО

24 апреля стало известно, что запланированный в рамках развлекательной программы Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 концерт британского певца Сэма Смита не состоится по причине проблем со здоровьем артиста.

На официальной странице С.Смита в социальной сети Facebook опубликовано официальное заявление певца в связи с отменой концерта в Баку, в котором говорится, врачи советуют артисту отдохнуть и восстановиться:

«К сожалению, Сэм Смит не сможет выступить на Гран При Азербайджана Формулы 1 в этот уикенд, также он не примет участие и в церемонии вручения премии Billboard на следующей неделе в Лас-Вегасе. Приносим извинение за доставленное разочарование, но в данный момент основное внимание должно быть уделено его здоровью и выздоровлению».

Отметим, что в связи с болезнью приостановлено турне С.Смита по Южной Африке.

 

Отметим, что в связи с вынужденной отменой концерта Сэма Смита, операционная компания Baku City Circuit пригласила в Баку всемирно известную британскую певицу Джесси Джей, концерт которой состоится в Crystal Hall 27 апреля.

А 28 апреля в рамках развлекательной программы Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 состоится концерт обладательницы премии Грэмми, хип-хоп исполнительницы Карди Би.

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В.Ф.

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