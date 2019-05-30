Семь поразительных фактов о Баку по версии BBC - ФОТО

BBC Radio 4 представило на своем сайте материал о столице Азербайджана, в котором рассказало читателям об интересных фактах, связанных с Баку.

Публикация материала, в котором Баку называют прекрасным портовым городом, связана с прошедшим 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальным матчем Лиги Европы УЕФА, победителем которого стала команда «Челси».

7 поразительных фактов о Баку, по версии BBC Radio 4, следующие:

1. Самая низкорасположенная относительно уровня моря мировая столица

Баку находится на 28 метров ниже уровня моря, что делает ее самой низкорасположенной относительно уровня моря столицей в мире. Также именно Баку в целом самый большой город мира, расположенный ниже уровня моря.

2. Самый большой город на Каспийском море

Баку расположен вдоль западного побережья Каспийского моря и занимает площадь около 2140 квадратных километров, и с населением, превышающим два миллиона, он самый большой город, расположенный на побережье Каспия и в целом на Кавказе.

Для сравнения, азербайджанская столица более чем на 200 квадратных миль больше, чем Большой Лондон (Greater London).

3. Баку называют «городом ветров»

Столице Азербайджана не привыкать к ураганным ветрам – холодные северные ветры «хазри» и теплый южный «гилавар» дуют круглый год. Порой скорость «хазри» может достигать 150 км/ч, что приводит к повреждению деревьев и крыш домов.

Именно из-за погодных условий город получил свое название – считается, что слово Баку имеет персидские корни, а именно «Bad-kube», где «bad» означает «ветер», а «kube» - «бить».

4. Первые поселения в Баку датируются бронзовым веком

В настоящие дни Баку – это современный город с небоскребами и яркими огнями, по историческим раскопкам в Старом городе можно предположить, что на месте современного города первое поселение было основано в бронзовом веке.

Символ Баку – построенная в XI-XII веках Девичья башня включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

5. Flame Towers

Самыми знаковыми достопримечательностями Баку являются три небоскреба в форме пламени – это своеобразная дань истории поклонения огню; Азербайджан известен как «Земля огня» (land of fire) и связано это с природным газом, выбивающимся сквозь холмы.

7. Музей миниатюрных книг

Бакинский музей миниатюрных книг – единственный в своем роде в мире. В музее, который на самом деле довольно просторный, хранится более 6500 книг из 64 разных стран, в том числе сборник песен «Битлз» и крошечная копия Корана 17-го века.

Но самые интересные экспонаты – это три самые маленькие книги в мире, длиной всего 2 мм; их можно прочитать только с помощью увеличительного стекла.

7. Баку – родина легендарных шахматистов

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, которого многие считают величайшим шахматистом всех времен, родом из Баку. Шахматный вундеркинд Теймур Раджабов, ставший международным гроссмейстером в возрасте всего 14 лет, также родился в столице Азербайджана.

Неудивительно, что город является одним из ведущих шахматных центров мира – здесь ежегодно проводятся международные шахматные соревнования, в числе которых Бакинский шахматный Гран-при. Гран-при Азербайджана Формула-1 также проходит в Баку.

В.Ф, Г.Р.