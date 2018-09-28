Семьи Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна лишили диппаспортов - Газета

Обнародованы имена 254 граждан Армении, которых лишили выданных ранее дипломатических паспортов. Список, в частности, опубликовала газета «Грапарак».

Среди лишенных паспортов оказались и члены семьи второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Без диппаспорта остались супруга Роберта Кочаряна Белла Кочарян, сыновья Седрак и Левон, жена последнего - певица Сирушо, а также дочь Гаяне, внучки Белла, Ани, Эмма, внуки Давид и Микаел. По информации газеты, диппаспорта лишился и руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

В списке фигурируют и семья Сержа Саргcяна - его жена Рита Саргсян и дочери, а также брат Александр Саргсян, экс-министр иностранных дел Эдвард Налбандян, владелец «Ташир Групп» Самвел Карапетян, экс-министр обороны Сейран Оганян, семья олигарха Гагика Царукяна.

Напомним, 26 сентября пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что было аннулировано 254 документа. Среди «лишенцев» - бывшие премьер-министры, экс-руководители ведомств, бизнесмены и разные знаменитости - музыканты и спортсмены.

А.А.