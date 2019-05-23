Секретарь Совбеза Армении связал политические процессы в стране с внешними силами

Внутриполитические процессы в Армении зачастую имеют внешнее воздействие. Об этом заявил журналистам после заседания правительства секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«В 21-ом веке очень сложно обособить внутреннее и внешнее, так как они в некотором роде взаимосвязаны. Очень часто внутренние процессы имеют внешнее воздействие», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нет необходимости конкретизировать подобное воздействие.

А.С.