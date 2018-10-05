Секретарь Совбеза Армен Григорян рассказал, почему его отец совершил самоубийство

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян пояснил причины смерти отца, сообщает «Спутник Армения».

По информации онлайн-версии газеты «Жоховурд», отец Григоряна был найден во дворе дома повешенным. Тело Григоряна нашли висящим на полиэтиленовой веревке на дереве в огороде, рядом с домом. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

В связи с этим Армен Григорян на своей странице в соцсети Facebook в четверг сообщил, что его «отец в последний год жизни страдал болезнью Альцгеймера, что и оказало определенное воздействие на его решение об уходе из жизни».

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А.А.