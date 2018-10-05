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Секретарь Совбеза Армен Григорян рассказал, почему его отец совершил самоубийство

Сегодня в 09:10 ~ 1 минута на чтение 287
Секретарь Совбеза Армен Григорян рассказал, почему его отец совершил самоубийство

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян пояснил причины смерти отца, сообщает «Спутник Армения».

По информации онлайн-версии газеты «Жоховурд», отец Григоряна был найден во дворе дома повешенным. Тело Григоряна нашли висящим на полиэтиленовой веревке на дереве в огороде, рядом с домом. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

В связи с этим Армен Григорян на своей странице в соцсети Facebook в четверг сообщил, что его «отец в последний год жизни страдал болезнью Альцгеймера, что и оказало определенное воздействие на его решение об уходе из жизни».

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А.А.

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