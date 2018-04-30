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Сегодня вечером закроют для движения центральную дорогу Баку – КАРТА

Сегодня в 12:45 ~ 1 минута на чтение 4578
Сегодня вечером закроют для движения центральную дорогу Баку – КАРТА

Сегодня вечером на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку в связи с обновлением дорожной разметки будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, 30 апреля с 22:00 будет перекрыто движение на отрезке от пересечения с улицей Афиаддина Джалилова до проспекта Ходжалы.

Утром движение по улице Ю.Сафарова в обычном режиме будет восстановлено, до этого времени водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путями – улицей Наджафгулу Рафиева и проспектом Ходжалы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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