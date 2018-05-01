Сегодня вечером вновь закроют для движения центральную дорогу Баку – КАРТА

Сегодня вечером на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку в связи с обновлением дорожной разметки будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, во вторник, 1 мая, с 22:00 будет перекрыто движение на отрезке дороги от пересечения с проспектом Нефтяников до проспекта Гейдара Алиева.

Утром движение по улице Ю.Сафарова будет восстановлено в обычном режиме, до этого времени водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путями – улицей Наджафгулу Рафиева и проспектом Ходжалы.

Тимур Рзаев, Э.Т.