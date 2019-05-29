Сегодня в связи с финалом Лиги Европы Бакметрополитен будет работать до утра

В связи с проведением финального матча Лиги Европы УЕФА «Челси» - «Арсенал» на Олимпийском стадионе Бакинский метрополитен сегодня и завтра будет работать в усиленном режиме.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, с целью обеспечения безопасности и комфорта пассажиров привлечены дополнительный персонал и технические средства, в том числе выпуск на линии резервных поездов.

Кроме того, на основе обращения Оргкомитета по проведению игры руководство ЗАО «Бакинский метрополитен» в день проведения матча внесет ряд изменений в график работы - для комфорта болельщиков метрополитен будет работать до 04:00.

С понедельника, 27 мая, в связи с наплывом туристов, на станциях начали работать гиды-волонтеры, которые помогают гостям нашего города выбирать оптимальный маршрут и отвечают на их вопросы. Волонтеры в форменной одежде со специальным логотипом Ask me соответствующим образом проинструктированы и обеспечены памятками.

Тимур Рзаев, Э.Т.