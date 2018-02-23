Ранний финал в Лиге Европы. «Милан» против «Арсенала»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Как сообщает 1news.az, на данной стадии любители футбола станут свидетелями нескольких очень интересных матчей. Но, несомненно, главным противостоянием 1/8 станет битва между еще совсем недавно ТОПовыми клубами Европы – итальянским «Миланом» и лондонским «Арсеналом».
Все пары:
«Лацио» (Италия) – «Динамо» (Киев, Украина)
«Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия)
«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия)
ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция)
«Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) – «Виктория» (Пльзень, Чехия)
«Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия)
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 8 марта, ответные – 15-го.
Теймур Максутов