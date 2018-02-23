Ранний финал в Лиге Европы. «Милан» против «Арсенала»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает 1news.az, на данной стадии любители футбола станут свидетелями нескольких очень интересных матчей. Но, несомненно, главным противостоянием 1/8 станет битва между еще совсем недавно ТОПовыми клубами Европы – итальянским «Миланом» и лондонским «Арсеналом».