Сегодня на 9 часов приостанавливается работа телевидения и радио

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Производственное объединение радио, телевизионного вещания и спутниковой связи (ПО Телерадио) 10 июня с 06:00 до 15:00 проведет очередные комплексные профилактические работы.

В течение этого времени будет приостановлено наземное вещание радио и телевизионных программ по всей республике.

Следует отметить, что комплексная профилактика проводится несколько раз в год по заранее согласованному графику с компаниями-производителями радио и телевизионных программ. Согласно графику, очередные комплексные профилактические работы запланированы на 16 сентября.

1news.az