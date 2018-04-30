Сегодня – 9-я годовщина трагедии в АГНА

Прошло 9 лет со дня трагедии в Азербайджанской государственной нефтяной академии – АГНА – (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), когда вооруженный пистолетом террорист расстрелял ни в чем не повинных студентов, преподавателей, сотрудников вуза.

Тогда, 30 апреля 2009 года, погибли 12 человек, 13 получили ранения. Сам убийца покончил с собой.

Сразу же после трагедии была создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было установлено, что террорист - гражданин Грузии Фарда Асад оглу Гадиров (1980 года рождения).

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были задержаны и сообщники Ф.Гадирова.

Как установило следствие, заказчиком теракта является армянин Мардун Григорьевич Гумашьян (1951 года рождения), проживавший в Грузии. По линии Интерпола М.Гумашьян объявлен в международный розыск.

Приговором Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года сообщники Ф.Гадирова - Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов - приговорены к пожизненному заключению, Ариз Габулов – к 11 годам лишения свободы.

После трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение, согласно которому семьям погибших и раненых была выделена единовременная материальная помощь: семьям погибших - в размере 30 тысяч манатов, раненым – 15 тысяч манатов.

Редакция 1news.az выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Allah rəhmət eləsin!

Тимур Рзаев