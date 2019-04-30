Сегодня – 10-я годовщина трагедии в АГНА

Прошло 10 лет со дня трагедии в Азербайджанской государственной нефтяной академии – АГНА (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), когда вооруженный пистолетом террорист расстрелял ни в чем не повинных студентов, преподавателей, сотрудников вуза.

В результате устроенного им расстрела погибли 12 человек, 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Практически все погибшие были застрелены в упор.

В ходе следствия было установлено имя убийцы. Им оказался гражданин Грузии Фарда Гадиров, застрелившийся после совершения преступления.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были задержаны и сообщники Ф.Гадирова.

Как установило следствие, заказчиком теракта был армянин Мардун Григорьевич Гумашьян (1951 года рождения), проживавший в Грузии. По линии Интерпола М.Гумашьян объявлен в международный розыск.

Приговором Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года сообщники Ф.Гадирова – Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов – приговорены к пожизненному заключению, Ариз Габулов – к 11 годам лишения свободы.

После трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших и раненых была выделена единовременная материальная помощь – семьям погибших в размере 30 тысяч манатов, тяжелораненым – 15 тысяч манатов.

А.А.