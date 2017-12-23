Себастьян Феттель: «Хуже всего я чувствовал себя после Баку»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги сезона-2017, рассказав о лучших и худших моментах чемпионата.

«Хуже всего я чувствовал себя после Баку. Мне было трудно. После этого, вероятно, нужно вспомнить гонки в Сингапуре и Японии. Что касается инцидента на Гран-при Сингапура, то на мой взгляд это гонки. Я много думал о случившемся в воскресенье вечером и мне было трудно оставить случившееся позади, но с другой стороны, что я мой сделать? То же самое с Японией. Иногда от тебя ничего не зависит и нужно просто двигаться дальше.

Что касается лучшего момента, то победа на Гран-при Монако – это всегда особенное событие, а «Феррари» довольно давно не побеждала в Монако. К тому же, мы сделал дубль, так что эта гонка останется приятным моментом в воспоминаниях.

В этом сезоне были гонки, в которых мы могли бы выступить лучше. Но при этом в каких-то гонках все могло сложиться намного хуже, но этого не случилось. Очевидно, что какие-то гонки получаются ярче других и тебя хвалят за эти выступления. В других гонках все происходит наоборот – но все это часть игры. Для нас важнее всего понять, в чем заключаются сильные и слабые стороны команды», – цитирует Феттеля autosport.