Себастьян Феттель: «Хуже всего пришлось после гонки в Баку»

В Париже перед гала-церемонией FIA Себастьян Феттель говорил о том, как прошёл минувший сезон, о своих успехах и неудачах, из-за которых он вновь не смог выиграть титул, хотя лидировал в чемпионате больше половины сезона.

«В целом, сезон прошёл неплохо. У нас была отличная машина, но мы упустили шанс завоевать титул. Любой гонщик всегда хочет побеждать. У меня было несколько сложных гонок, но были и яркие моменты. Победа в Монако стала особенным достижением – Ferrari давно не выигрывала этот Гран При. Здорово, что мы завоевали там победный дубль.

Хуже всего мне пришлось после гонки Баку, потому что я сам всё испортил, хотя того инцидента можно было избежать. Можно также упомянуть и другие гонки, например, Гран При Сингапура и Японии. Что же касается аварии в Сингапуре, то в гонках иногда такое бывает. Я много размышлял о ней в то воскресенье, и выкинуть эти мысли из головы было непросто, но что я мог сделать в той ситуации?

То же самое касается гонки в Японии. Иногда что-то оказывается вне вашего контроля, но надо двигаться дальше. В целом, в жизни возникает больше проблем из-за ваших собственных ошибок, чем из-за каких-то внешних неприятностей. В некоторых гонках мы с командой могли добиться большего, но были и такие, где всё могло пройти гораздо хуже», - сказал Себастьян Феттель.

f1news.ru