Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад - ФОТО

18 сентября в Билясуварском районе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было отмечено, что протяженность автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад, соединяющей 4 населенных пункта с населением 20 тысяч человек, составляет 15,4 километра. Дорога, построенная в соответствии с третьей и четвертой техническими категориями, является двухполосной. В ходе строительства дороги были проведены земляные работы объемом 26,1 тысячи кубометров, использованы 11,6 тысячи кубометров строительных материалов и асфальтобетонного покрытия. Вдоль дороги установлены знаки и указатели.

Отметим, что автомобильная дорога, построенная в соответствии с Распоряжением, подписанным главой государства в январе этого года, сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения четырех населенных пунктов с районным центром, а также в развитии экономики и сельского хозяйства в данном регионе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем глава государства встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.