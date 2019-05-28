Счастливы вместе: Натаван Хабиби с супругом – рэпером Dado и новорожденным сыном Зейдом - ФОТО - ВИДЕО

10 мая популярная певица Натаван Хабиби и выступающий под сценическим псевдонимом Dado рэпер Саид Алиев впервые стали родителями.
Знаменитая пара стала родителями сына, которого назвали Зейдом – с рождением сына Н.Хабиби сделала небольшой промежуток в творческой деятельности и с головой ушла в уход за ребенком.
«Рождение ребенка – это самый счастливый день для нас. Дай Бог каждому, кто хочет стать родителями, испытать те же чувства, что и мы», - отмечает Н.Хабиби, а ее супруг подчеркивает, что очень ждал рождения сына.
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И если в день рождения Зейда Н.Хабиби представила на своей странице в Instagram трогательный снимок, сделанный в родильном доме, то выписавшись из клиники, исполнительница сделала профессиональную фотосъемку с участием малыша и супруга, кадры из которой представлены ниже.
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В.Ф, Г.Р.
Фото: Xalid Photography