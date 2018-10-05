Сборная завершила шахматную Олимпиаду победой над Сербией

Сегодня в Батуми завершается Всемирная шахматная Олимпиада.

Как сообщает 1news.az, партии последнего тура не имели никакого турнирного значения для мужской сборной, которая провалила Олимпиаду, потерпев три поражения подряд.

В 11-ом туре мужская сборная одолела слабую Сербию (4:0). В преддверии последнего тура сборная занимала 20-ую строчку. После итогового подсчета станет известно, на каком месте Азербайджан завершит Олимпиаду. Победа позволит Азербайджану подняться на 4-5 позиций.

В отличие от мужской, женская сборная выступила вполне достойно. В 11-ом туре сборная сыграла вничью с Вьетнамом (2:2). В случае победы, сборная могла побороться за медали. В преддверии последнего тура сборная занимала 7 место.

Теймур Максутов