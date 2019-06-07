Сборная U-21 «провалилась» в Лихтенштейне – ФОТО

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу стартовала в отборочном этапе чемпионата Европы с позорного поражения в Лихтенштейне.

Как сообщает 1news.az, «молодежка» уступила с минимальным счетом аутсайдеру группы. Это была первая официальная игра Милана Обрадовича во главе молодежной сборной. Единственный гол был забит хозяевами поля с пенальти уже на 9-ой минуте.

На игру сборная вышла в следующем составе:

Камран Ибрагимов, Амин Сейдиев, Туран Манафов, Нихад Тамазов, Шакир Сеидов, Гаджиага Гаджилы (к) (Ниджат Сулейманов, 79), Барыш Экинчиер (Эмиль Гасымов, 88), Ровлан Мурадов (Сулейман Ахмедов, 66), Исмаил Ибрагимли, Мурад Гаялы (Гусейн Сейлигли, 46), Муса Гурбанлы (Турал Байрамлы, 79).

Напомним, что наша «молодежка» попала в одну группу со сборными Франции, Словакии, Швейцарии, Грузии и Лихтенштейна. Следующий матч подопечные Милана Обрадовича проведут 6 сентября дома со Словакией.

После поражения главный тренер «молодежки» Милан Обрадович прокомментировал игру сборной.

«Мы знали, как соперник будет действовать против нас. Они оборонялись десятью футболистами. К сожалению, мы проиграли из-за одной ошибки. Строили игру через фланги, и таким образом хотели разрушить оборону соперника. Но нехватка мастерства сказала свое слово. Видимо, футболисты слишком желали победы. Конечно же, я не ожидал такого результата.

Мне нечего сказать футболистам. Они выложились по максимуму. Не всегда побеждает сильнейший. К сожалению, мы не смогли заработать очков. Но я знаю, что мы на правильном пути. Мы провели отличные сборы. Очень обидно за футболистов. Мы не смогли воспользоваться своими возможностями. Но эта игра станет для нас уроком.

Ответственность за поражение лежит на мне. Я виноват, когда команда проигрывает. Но побеждают всегда игроки. Мы все должны вынести для себя урок от этого поражения», - сказал Обрадович.

Теймур Максутов