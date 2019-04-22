Сборная спортивных медиа «Universal» представила Азербайджан на международном турнире в Одессе

Сборная спортивных журналистов «Universal» приняла участие в турнире Odessa Media Cup-2019 с участием команд из шести стран.

Как сообщает 1news.az, турнир проходил по формату 8х8. Шесть команд играли по круговой системе. Помимо нашей команды и хозяев, в Одессу приехали представители спортивных СМИ из Германии, Латвии, Грузии и Молдовы.

В составе «Universal» на турнир были делегированы такие известные представители спортивных медиа, как Эльнур Ашрафоглу, Гюндюз Аббасзаде, Илькин Халилов, Эркин Ибрагимов, Шамсаддин Аббасов, Теймур Максутов и Эльчин Джафаров.

В итоге команда из Азербайджана заняла четвертое место с шестью очками. Две победы были добыты в матчах против Германии (1:0) и Латвии (3:0). Первое место заняла команда Грузии, обыгравшая Азербайджан с минимальным счетом лишь за счет досадного пенальти в самой концовке игры.

Участие в подобных турнирах – это еще и пропаганда азербайджанского спорта. Помимо непосредственно футбола, это своеобразный форум, где встречаются спортивные люди со всей Европы. Очень хотелось бы провести подобный чемпионат у нас, особенно в преддверии бакинских матчей EURO-2020.

По итогам турнира, помимо медалей, участникам были вручены ряд призов по командным и индивидуальным номинациям. Команда «Universal» завоевала специальный приз симпатий как самая эмоциональная команда. А полузащитник, оператор телеканала ATV Нурани Искендеров был признан лучшим игроком турнира.

Азербайджанские спортивные журналисты выражают признательность организаторам, украинским коллегам, организовавшим турнир на высоком уровне.

Надо отметить, что поездка на представительный турнир стала возможной благодаря компании Universal PRO MMC - лидера на рынке строительной техники. Компания также является партнером крупнейшей любительской футбольной лиги MFL.

1news.az