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Сборная России в серии пенальти проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 - ФОТО

Сегодня в 00:55 ~ 1 минута на чтение 2377
Сборная России в серии пенальти проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 - ФОТО

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.

В основное время матча счёт на 31-й минуте открыл Денис Черышев, а на 39-й сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время Домагой Вида вывел хорватов вперёд, однако Марио Фернандес восстановил статус-кво.

В 1/2 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с Англией. Игра пройдёт 11 июля в Москве.

Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.

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