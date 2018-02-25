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Сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду - ФОТО

Сегодня в 12:09 ~ 1 минута на чтение 2760
Сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду - ФОТО
Сборная России по хоккею завоевала олимпийское золото Игр в Пхенчхане.

Как передает 1news.az, в финале, в упорнейшем поединке российские хоккеисты обыграли сборную Германии, которая стала на Олимпиаде настоящей сенсацией, потеснив признанные хоккейные державы. Сломить сопротивление соперника россиянам удалось в овертайме — решающий гол забил Кирилл Капризов.

Это стала второй золотой медалью в копилке олимпийских атлетов из России на Олимпиаде-2018.

Илью Ковальчука признали самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпиады.

Это первая победа сборной России на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, а в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Лучшим результатом сборной Германии на Играх были бронзовые награды.

Подготовил Мурад Ахундов

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