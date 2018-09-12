Сборная Испании разгромила Хорватию в матче Лиги наций со счётом 6:0 - ФОТО - ВИДЕО

Сборная Испании разгромила национальную команду Хорватии в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в испанском Эльче и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Голами в составе испанской национальной команды отметились Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско. Автогол забил голкипер хорватской сборной Ловре Калинич.

Соперником команд по группе является сборная Англии. На данный момент испанская команда имеет 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. Англия и Хорватия пока не сумели набрать баллов. В четвёртом туре группового этапа Лиги наций сборная Испании сыграет в ответном матче с английской командой. Игра пройдёт 15 октября. Хорватская сборная примет Англию 12 октября.

1news.az