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Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018 – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 20:26 ~ 1 минута на чтение 235
Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018 – ФОТО – ВИДЕО

В матче четвертьфинала чемпионата мира–2018 встречались сборные Уругвая и Франции.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой европейской команды со счётом 2:0.

Французы вышли вперёд в счёте на 40-й минуте после точного удара защитника Рафаэля Варана, который отличился после голевой передачи от нападающего Антуана Гризмана. На 61-й минуте всё тот же Гризманн удвоил преимущество сборной Франции, отличившись после результативной передачи от Корентина Толиссо.

Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира–2018, где сыграет с победителем матча Бразилия – Бельгия, а команда Уругвая завершила участие в турнире.

«Чемпионат»

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