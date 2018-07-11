Сборная Франции обыграла Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018 - ФОТО - ВИДЕО

В полуфинальном матче чемпионата мира—2018 встречались сборные Франции и Бельгии.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.

Подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперёд в счёте благодаря точному удару защитника Самуэля Юмтити, который отличился на 51-й минуте встречи после передачи от нападающего Антуана Гризманна.

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.

«Чемпионат»