Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 - ФОТО - ВИДЕО

В матче четвертьфинала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Бразилии и Бельгии.

Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой европейской команды со счётом 2:1.

Бельгийцы вышли вперёд в счёте после того, как на 13-й минуте полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо провёл мяч в собственные ворота. На 31-й минуте бельгийская команда удвоила преимущество. Гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне, который отличился после результативной передачи от Ромелу Лукаку. На 76-й минуте Ренато Аугусто забил после передачи от Филиппе Коутиньо, сократив отставание Бразилии в счёте.

Однако в оставшееся время подопечным Тите забить больше не удалось.

«Чемпионат»