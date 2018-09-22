1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Сборная Азербайджана по конному поло одержала победу на чемпионате Европы - ФОТО

Сегодня в 17:51 ~ 1 минута на чтение 242
Сборная Азербайджана по конному поло одержала победу на чемпионате Европы - ФОТО

В итальянской Сиене продолжается чемпионат Европы по конному поло.

Как сообщает 1news.az, во втором туре сборная Азербайджана одержала победу над Францией (8:4). Отметим, что французы являются двукратными чемпионами Европы.

После победы главный тренер Намик Оруджев выразил удовлетворение результатом и выступлением сборной.

В третьем туре, который пройдет 24 сентября, соперником сборной Азербайджана будут словаки, а 28 сентября – действующие чемпионы Европы – сборная Ирландии. Чемпионат продлиться до 30 сентября.

Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

242

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net