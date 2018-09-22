Сборная Азербайджана по конному поло одержала победу на чемпионате Европы - ФОТО

В итальянской Сиене продолжается чемпионат Европы по конному поло.

Как сообщает 1news.az, во втором туре сборная Азербайджана одержала победу над Францией (8:4). Отметим, что французы являются двукратными чемпионами Европы.

После победы главный тренер Намик Оруджев выразил удовлетворение результатом и выступлением сборной.

В третьем туре, который пройдет 24 сентября, соперником сборной Азербайджана будут словаки, а 28 сентября – действующие чемпионы Европы – сборная Ирландии. Чемпионат продлиться до 30 сентября.

Теймур Максутов