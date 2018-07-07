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Сборная Англии победила Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 - ФОТО

Сегодня в 20:19 ~ 1 минута на чтение 1108
Сборная Англии победила Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 - ФОТО

Сборная Англии одержала победу над Швецией в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.

На 30-й минуте защитник «трёх львов» Гарри Магир открыл счёт в матче, головой замкнув подачу с углового. На 58-й минуте англичане забили второй гол: Деле Алли после подачи Джесси Лингарда опередил защитников и головой вонзил мяч в сетку ворот.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира, где 11 июля в Москве на стадионе «Лужники» встретится с победителем пары Россия — Хорватия. 

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