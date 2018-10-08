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Sba events production организует грандиозное шоу по случаю Хэллоуина – ВИДЕО

Сегодня в 15:40 ~ 1 минута на чтение 208
Sba events production организует грандиозное шоу по случаю Хэллоуина – ВИДЕО

Самый загадочный и мистический праздник – Хэллоуин – уже совсем скоро.

И начинать готовиться к нему надо загодя, чтобы духи этого праздники были благосклонны. Разумеется, встретить его следует в самой мистической  атмосфере.

Именно так предлагает отметить это грандиозный праздник Sba events production.

Гости мероприятия окажутся в волшебном мире «Диснейленда» и прочувствуют всю мистику Хэллоуина.

Их ждут незабываемое и грандиозное шоу с любимыми диснейлендовскими персонажами, игры, анимации, фейс-арт и многое другое.

Необходимо помнить - мечты сбываются. Главное - верить в чудеса и волшебство.

Мероприятие состоится в Four Seasons Hotel по адресу: проспект Нефтяников, 1, 28 октября в 17:00.

Телефон для информации и резервации: +994 502762222.

Страница в социальной сети Instagram @sba_events_production

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