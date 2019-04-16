Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент со своей политической силой осенью 2019 года, заявила замглавы ее партии Татьяна Проторченко.

Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест Савченко и главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который также проходит по делу, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, ночью в понедельник обвиняемых освободили в зале суда.

Теперь, согласно законодательству, прокуратура может подать в суд новое ходатайство об избрании Савченко и Рубану меры пресечения. Савченко заявила, что вернется на работу в парламент на следующей неделе.

"Касательно политической деятельности, если есть политическая сила, которая 2 года назад... представила обществу свою программу, если Надежда Викторовна была выбрана этой политической силой как кандидат в президенты... это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат", - заявила во вторник заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко в эфире телеканала "112. Украина".

Выборы в парламент пройдут осенью 2019 года.