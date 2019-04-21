Саудовская Аравия и ОАЭ выделят Судану три миллиарда долларов

Ожидается, что 500 миллионов долларов будут использованы для поддержки суданской нацвалюты и Центробанка Судана, остальная сумма будет предоставлена в виде неотложной помощи суданскому народу (продукты питания, лекарства, нефтепродукты).

В Судане 11 апреля на фоне народных протестов произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, руководство страной взяла на себя армия, создавшая специальный переходный военный совет. Однако народные протесты в Судане не утихают - протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

РИА Новости