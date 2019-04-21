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Саудовская Аравия и ОАЭ выделят Судану три миллиарда долларов

Сегодня в 17:54 ~ 1 минута на чтение 317
Саудовская Аравия и ОАЭ выделят Судану три миллиарда долларов
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия окажут Судану помощь на общую сумму в 3 миллиарда долларов, сообщает эмиратское информагентство BAM.
 
"В поддержку братскому Судану и его народу ОАЭ и Саудовская Аравия объявляют о совместном пакете помощи Судану общей суммой в 3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
 
Ожидается, что 500 миллионов долларов будут использованы для поддержки суданской нацвалюты и Центробанка Судана, остальная сумма будет предоставлена в виде неотложной помощи суданскому народу (продукты питания, лекарства, нефтепродукты).
 
В Судане 11 апреля на фоне народных протестов произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, руководство страной взяла на себя армия, создавшая специальный переходный военный совет. Однако народные протесты в Судане не утихают - протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
 
РИА Новости
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