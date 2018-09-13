«Сасна црер» призвала Никола Пашиняна защитить власть любой ценой

«Мы согласны с оценками премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно необходимости сохранения победы народа любой ценой».

Об этом говорится в заявлении о внутриполитической ситуации в Армении, распространенном инициативной группой по созданию партии «Сасна црер», сообщают армянские СМИ.

Напомним, что ее костяк составляют члены одноименной вооруженной группы, захватившей летом 2016 года здание полка Патрульно-постовой службы Полиции Армении.

В заявлении, в частности, отмечается: «Мы поддерживаем премьер-министра Армении в деле предотвращения реванша остатками прежней власти и привлечения к ответственности за совершенные прошлые и нынешние преступления. Приняв за основу чрезвычайный мандат, полученный от народа, необходимо очертить круг прежнего режима, возбудить в его отношении уголовное преследование и арестовать всех его членов.

На основании референдума или полномочий, полученных на площади, сформировать из революционных сил новое правительство с чрезвычайными полномочиями, возложив на него и законодательную функцию».

С.А., Э.Т.