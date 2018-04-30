Сарван Джафаров будет помогать Инаму Керимову и в Минсельхозе

Сарван Джафаров, с ноября 2012 года работавший помощником главы ASAN, стал помощником министра сельского хозяйства.

Подписан соответствующий приказ министра сельского хозяйства Инама Керимова, который с 7 сентября 2012 года до 21 апреля 2018 года возглавлял Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN).

Таким образом, И.Керимов привлекает в министерство свою команду.

Отметим, что С. Джафаров родился 28 октября 1985 года.

В 1992-2003 гг. учился в средней школе №178 Наримановского района Баку.

В 2003-2007 годах продолжил учебу в бакалавриате по специальности «Политология» Бакинского государственного университета, в 2008-2010 годах – в магистратуре по специальности «Национальная безопасность и политическая стратегия».

В 2009-2012 годах занимал должность консультанта Бакинского регионального отдела №3 Госкомитета по вопросам имущества.

Владеет русским и английским языками.

Лада Евграшина, Г.Р.