Сарри психанул на тренировке в Баку – ВИДЕО

Вчера в преддверии сегодняшнего финала Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоялись открытые тренировки обеих команд.

Широкий резонанс вызвало занятие «Челси». Между Давидом Луизом и Гонсало Игуаином случился конфликт, а главный тренер команды Маурицио Сарри под конец тренировки взбесился и покинул занятие.

Футболисты поскандалили во время открытой тренировки прямо перед камерами. Скорее всего, бразильцу не понравились грубые движения со стороны форварда. Игуаин попытался поговорить с партнером, но тот обиженно отошел.

Вскоре в поле зрения камер попал взбешенный Маурицио Сарри. Уходя с поля, тренер бросил кепку, поднял, снова бросил и сердито пнул ее ногой.

Команда завершила тренировку раньше намеченного времени. А последние минут 15 футболисты, фактически, просто ходили по полю.

Все решили, что Сарри разозлило поведение Игуаина и Луиза, но в пресс-службе «Челси» назвали другую версию: «Разочарование Маурицио в конце тренировки связано не с игроками, а с тем, что команда не смогла поработать над стандартами в последние 15 минут часовой тренировки, поскольку они были открытыми для СМИ».

Теймур Максутов