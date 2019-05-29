Сарри психанул на тренировке в Баку – ВИДЕО

Вчера в преддверии сегодняшнего финала Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоялись открытые тренировки обеих команд.
Широкий резонанс вызвало занятие «Челси». Между Давидом Луизом и Гонсало Игуаином случился конфликт, а главный тренер команды Маурицио Сарри под конец тренировки взбесился и покинул занятие.
Футболисты поскандалили во время открытой тренировки прямо перед камерами. Скорее всего, бразильцу не понравились грубые движения со стороны форварда. Игуаин попытался поговорить с партнером, но тот обиженно отошел.
Вскоре в поле зрения камер попал взбешенный Маурицио Сарри. Уходя с поля, тренер бросил кепку, поднял, снова бросил и сердито пнул ее ногой.
Команда завершила тренировку раньше намеченного времени. А последние минут 15 футболисты, фактически, просто ходили по полю.
Все решили, что Сарри разозлило поведение Игуаина и Луиза, но в пресс-службе «Челси» назвали другую версию: «Разочарование Маурицио в конце тренировки связано не с игроками, а с тем, что команда не смогла поработать над стандартами в последние 15 минут часовой тренировки, поскольку они были открытыми для СМИ».
Теймур Максутов