Саргсян пытается предотвратить обострение отношений между Ереваном и властями т.н. «НКР»

Третий президент Армении Серж Саргсян пытается предотвратить возможное обострение отношений между властями Армении и сепаратистским режимом, созданным на оккупированных азербайджанских территориях.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду пишет газета «Жаманак».

Издание отмечает, что в последние недели Саргсян находился в Карабахе и пытался отговорить бывших и нынешних высокопоставленных карабахских сепаратистов от возможных необдуманных шагов.

Газета утверждает, что сейчас Саргсян исполняет роль буфера между властями Армении и непризнанного режима.

Информация о росте напряженности между властями Армении и непризнанным режимом появилась в СМИ после того, как бывший и нынешний лидеры сепаратистов – Аркадий Гукасян и Бако Саакян – поручились в суде и внесли залог для освобождения из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Впоследствии Саакян заявил, что этот шаг не преследовал цели внести дополнительную напряженность в судебный процесс.

А.С., Э.Т.