Санубер Искендерли рассказала о проблеме со здоровьем, причина которой не известна – ФОТО

Заслуженная артистка Санубер Искендерли определенный промежуток времени не появляется в эфире и не снимается в сериалах, причина тому - проблема со здоровьем, а точнее с глазным зрачком, который визуально увеличился.

В ноябре 2017 года С.Искендерли, появившись на премьере фильма «İkinci pərdə», приковала к себе внимание СМИ, коллег и поклонников изменением во внешности, а именно с глазом, но на тот момент актриса отказалась от каких-либо комментариев и лишь спустя год впервые заговорила на эту тему.

«В связи с проблемой, решение которой врачи не могут найти, я не выхожу в эфир и не снимаюсь в сериалах. Зрачок визуально увеличился, но он не болит и не доставляет мне проблем, лечение проходит и есть улучшения», - рассказывает Санубер Искендерли в интервью Qafqazinfo.az, подчеркивая, что долгое время не снималась в художественных фильмах, и на данный момент получила три роли в кинопроектах.

Актриса отмечает, что обращалась и к медикам за рубежом: «Возможно, лечение будет длиться 6 месяцев. Если не будет улучшений, то, скорее всего, будет проведена операция. Мою проблему с глазом связывают с пластической операцией, но могу поклясться, что это не так. Все произошло неожиданно, многие связывают подобное с нервами и стрессом».

Фотография, снятая во время премьеры фильма «İkinci pərdə»

Нижеприведенные кадры сняты на днях

Ф.В, Г.Р.

Фото: Axsam.az, Qafqazinfo.az