Санкции США в действии: армянская «дочка» «Русала» массово сокращает сотрудников

Американские санкции против российского алюминиевого гиганта «Русал» – компании олигарха Олега Дерипаски – привели к тому, что стоимость акций завода на фондовых биржах резко снизилась, и компания оказалась перед угрозой технического дефолта.

Как сообщает «Первый армянский информационный», перед серьезной проблемой оказалось и дочернее предприятие «Русала» – завод «Русал Арменал», который является единственным производителем фольги на Кавказе и в Центральной Азии.

Завод, действующий с 2000 года, обеспечивает порядка 70% экспорта из Армении в США. В 2017 году было экспортировано продукции на сумму в 47,2 млн долларов.

«По данным наших источников на заводе большинство рабочих с понедельника отправлены в простой, в том числе сотрудники производственного отдела. В настоящее время обслуживающий персонал завода работает, однако до 20 сентября станет ясна форма их будущей работы», - сообщает издание.

«Объем заказов на заводе упал настолько, что работают только 2 из 8 прокатных станов, т.е. производство упало более чем наполовину. После 20 сентября завод будет вынужден отправить сотрудников в вынужденный простой, выплатив 2/3 заработной платы», - сообщает издание, отмечая, что многие согласились выйти в простой с перспективой восстановления в должности после нормализации ситуации.

Согласно полученной изданием информации, вопрос о полном закрытии завода пока не стоит, поскольку его продукция представляет интерес на мировом рынке.

Как отмечает «Первый армянский информационный», продукция компании «Русал», в которую входит «Русал Арменал», представлена в более чем 70 странах, составляя около 10% мировой структуры алюминиевой промышленности. Российский гигант «Русал» – вторая по величине алюминиевая компания в мире, обеспечивающая почти 62 тыс. рабочих мест.

Если ситуация не будет улажена, многочисленные сотрудники завода «Русал Арменал» пополнят и без того крупную армию безработных Армении. По данным Национального статистического комитета, уровень безработицы в Армении (по новой методологии рассчитан к численности экономически активного населения) по итогам первого квартала 2018 года составил 20,6%.

1news.az