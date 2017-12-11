Samsung запатентовал «умный» свитер для зарядки гаджетов

Южнокорейская компания Samsung запатентовала модель "умного" свитера, который позволит владельцам гаджетов заряжать свои устройства. Об этом сообщил портал LetsGoDigital.

Согласно планам компании, джемпер должен вырабатывать энергию от движения рук. Для этого на рукавах и на передней части изделия разместят специальные датчики, которые будут считывать активность пользователя.

Аккумулятор же предлагается разместить в нижней части спины. Информации о его объеме пока нет, однако, судя по патентной заявке, разработчики планируют использовать батарею небольшой мощности, отмечает портал.

Эксперты предполагают, что разработку покажут на выставке CES-2018, которая пройдет в январе в Лас-Вегасе.

РИА Новости