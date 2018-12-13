Samsung QLED TV – все что нужно для качественного отдыха

Изобретение смарт-телевизоров подарило нам возможность комфортно проводить наше свободное время.

Согласитесь, как бы ни было удобно за компьютером, полежать и отдохнуть перед телевизором гораздо приятнее. Поэтому фирменный сервис от компании Samsung, использующийся в умных телевизорах QLED для доступа к различным мультимедийным приложениям и управления ими, действительно стал настоящей находкой.

Smart Hub позволяет осуществлять навигацию как по встроенным мультимедийным приложениям, так и находящимся на удаленных серверах в Интернете, так что теперь все самое лучшее и интересное владелец сможет легко найти в одном месте.

На одном экране собран весь наиболее популярный контент. Можно выбирать понравившиеся фильмы и, не запуская приложения, узнать о них все, используя предпросмотр. Попасть в Smart Hub легко: достаточно нажать на пульте дистанционного управления клавишу Smart Hub. Управлять Smart Hub можно как при помощи универсального пульта управления, так и при помощи любого девайса на ОС Android или iOS. С пультом One Remote Control легко управлять всеми подключенными к телевизору устройствами. Этот пульт оснащен функцией автоматического определения источника сигнала, позволяющей моментально активировать выбранное устройство или источник видеосигнала. Универсальный пульт не только уверенно переключает каналы, но также поддерживает работу со многими другими устройствами, подключенными к телевизору. One Remote Control максимально упрощен и хорошо реагирует на нажатие кнопок. Также здесь присутствует поддержка голосового управления. Для того чтобы переключаться между кабельным телевидением и проигрывателями, выйти в интернет или найти любимый фильм, достаточно воспроизвести голосовую команду.

Smart Hub и One Remote Control – это дуэт для удобного и простого просмотра любимых передач, фильмов, сериалов, а также для быстрого запуска всех подключенных внешних устройств.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.

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