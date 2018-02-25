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Samsung представила смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ - ФОТО - ВИДЕО

25 Февраля, 2018 в 22:42 ~ 1 минута на чтение 4419
Samsung представила смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ - ФОТО - ВИДЕО

Южнокорейская компания Samsung в воскресенье представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Презентация прошла в Барселоне на Международном мобильном конгрессе.

Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что решает проблему загрязнения объектива.

Диагональ «бесконечного» дисплея у S9 и S9+ составляет 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, максимальное разрешение — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей). Объем ОЗУ варьируется от 4 до 6 гигабайт. Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.

Младшая модель оснащена сенсором на 12 мегапикселей, при этом старшая получила двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4.

Новые смартфоны стали первыми мобильными устройствами на базе 10-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 845.

Официальные продажи флагманов стартуют 19 марта.

РИА Новости

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